Gioco di squadra dei consumatori Nasce la prima comunità energetica

(Di venerdì 20 settembre 2024) Un gruppo didi elettricità che si unisce per produrre energia da fonti rinnovabili (come il solare fotovoltaico): è una Cer, "", come quella che sta per costituirsi a Cavriago su iniziativa dell’amministrazione comunale e della controllata CavriagoServizi, alle quali possono far richiesta di unirsi privati cittadini, aziende e associazioni. L’avviso per raccogliere le manifestazioni d’interesse è stato pubblicato il 4 settembre e c’è tempo fino al 24 per aderire. Il progetto gode di finanziamenti stanziati dalla Regione, che contribuiscono a coprire i costi per l’installazione degli impianti di produzione e accumulo dell’energia e le relative spese tecniche.