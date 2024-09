GF Yulia Bruschi al televoto reagisce male | il confronto con Shaila

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 20 settembre 2024) Le prime nomination della nuova edizione del Grande Fratello non hanno tardato a scatenare le prime tensioni nella Casa, portando alla luce i malcontenti tra i concorrenti. Tra coloro che hanno manifestato il loro disappunto spiccaal, che non ha nascosto il suo dispiacere per le nomination ricevute. La modella di origine cubane si è sentita tradita e ha iniziato a fare delle ipotesi su chi potesse averla nominata durante la seconda puntata del GF, cercando di individuare i responsabili dietro questa scelta.ha avuto unconGatta. Sentendosi chiamata in causa, l'ex Velina di Striscia la Notizia ha subito chiarito la sua posizione: "Io non ti ho votato, mi piacerebbe chiacchierare di più con te", ha affermato cercando di rassicurarla.