È morta Anna Bianchi professoressa restauratrice e attrice | Esempio di talento forza d’animo energia ed amore per il teatro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tutta la comunità cittadina di Mantova e dintorni si stringe attorno alla famiglia di. La donna è, in seguito ad una malattia, a 55 anni, lasciando il marito Francesco Bresciano e quattro figli. I funerali si svolgeranno questa mattina nella chiesa di San Barnaba, sempre a Mantova. La triste notizia è stata data dal profilo del-Accademia Campogalliani, una istituzione a Mantova. Nello scattoè ritratta mentre recita in scena con alcuni colleghi: “La nostra amica eè uscita di scena, ma rimarrà per sempre sul palco che amava,diedper il! Ciaodall’intera Compagnia teatrale Campogalliani”. Laera laureata in Storia dell’Arte all’Università Cà Foscari di Venezia e con la sua specializzazione si era dedicata anche ad alcuni progetti di restauro importanti.