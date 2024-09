Confimprese il presidente Resca | Consumi calma piatta In lieve crescita solo alla fine dell’anno

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 20 settembre 2024) E’ un mercato sostanzialmente piatto quello che emerge dal Retail Barometer-Jakala condotto sul progressivo anno gennaio-agosto 2024 vs gennaio-agosto 2023 e fissa l’andamento deia valore a -0,4%, con una percentuale pari al 55% di aziende retail che dichiara risultati in calo rispetto al 2023. Su 8 mesi 4 hanno performato sopra lo zero, ma di poco.febbraio +0,7% e marzo +3,9% hanno registrato un andamento inper effetto del calendario, ma non sufficiente per risollevare il dato generale. Non sorprende che luglio a -1,8% e agosto a +0,9% abbiano avuto risultati poco soddisfacenti, in quanto legaticapacità di risparmio degli italiani, che negli ultimi tre mesi è in calo: quasi 1 famiglia su 2 pari al 43,8% la dichiara in diminuzione,per il 9,9% è aumentata.