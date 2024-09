Capello non si dà pace | Darmian? No giocata controllo sbagliato

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 20 settembre 2024)in Manchester City-Inter ha avuto un’occasione incredibile per portare l’Inter in vantaggio, ma l’ha sprecata miseramente. Ci è ritornato. OCCASIONE GHIOTTA – Fabio, ospite negli studi di Sky Sport, ritorna sull’occasionissima di Matteodurante Manchester City-Inter: «hail. Arriva dalla lunga distanza, stoppa la palla e la tocca due volte. Invece di calciare, la stoppa, quindi rallenta ed è costretto a fare quel tocco. Però lui si trovava la porta libera, se fai lo stop giusto in avanti, aveva tutto molto più libero e sarebbe stato molto più avanti. Poteva avere la paura di essere intercettato nel tiro».