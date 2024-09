Warner Bros Discovery ecco i palinsesti con Amadeus Fabio Fazio Belen Renato Zero e Virginia Raffaele

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 19 settembre 2024)ha presentato idella nuova stagione televisiva: grande attesa per l’arrivo di, spazio anche perRodriguez,, Teresa Mannino,, Daniele Bossari e Gabriele Corsi, media company globale, ha presentato idella sua nuova offerta televisiva, con la new entryche condurrà Chissà chi è, La Corrida e Suzuki Music Party. Esordio anche perRodriguez con Amore alla prova e Only Fun – Comico Show. Confermati ovviamentee Luciana Littizzetto con Che Tempo che fa, oltre a Maurizio Crozza, Katia Follesa, Paolo Conticini, Gabriele Corsi, Benedetta Rossi, Flavio Montrucchio e Daniele Bossari.