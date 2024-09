Tredicesima stagione di fila in A E la società investe sul futuro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Un record che per fortuna si aggiorna di anno in anno come una benedetta consuetudine, ma da non dare mai per scontato. Tra nove giorni esatti si torna in campo e per la Pallacanestro Reggiana sarà laconsecutiva in Serie A. Dopo la promozione del 2012 con Menetti in panchina, in campo Dawan Robinson, Donell Taylor, Riccardo Cervi e Michele Antonutti, i colori biancorossi sono sempre rimasti nella massima serie. Di questi 13 anni ‘ti’, otto appartengono all’era di Stefano Landi, mentre per Veronica Bartoli, il socio Graziano Sassi e il vice presidente Enrico San Pietro quella che si apre sarà la quinta. Per chi ama questo sport e per la città, si tratta di uno spettacolo di alto livello oltre che di un vero e proprio orgoglio sportivo. Diciamo pure di un’eccellenza che ormai sembra essere consolidata.