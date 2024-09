Tennis | positivo a Clostebol il TAS conferma 4 anni di squalifica a Battaglino

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il TAS, il Tribunale arbitrale dello sport, ha respinto il ricorso presentato dalta italiano Stefanocontro ladi 4per una positivita' al, che ha un best ranking di n°760 ATP risalente a luglio 2022, è statoto nell'ottobre dello scorso anno dopo che era emerso un testdurante un torneo in Tunisia. L'azzurro ha sostenuto che la contaminazione è avvenuta a seguito di un massaggio fatto dal fisioterapista, ma non è riuscito a dimostrare la fonte della positivitĂ . Il Tas ha quindi stabilito che le argomentazioni fornite per sostenere una assunzione involontaria erano "manifestamente insufficienti". Restano, quindi, i quattrodidal 1° febbraio 2023 al 31 gennaio 2027.