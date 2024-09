L’oro sfiora quota 2 600 dollari Benefici da taglio tassi Fed

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 19 settembre 2024) Nuovo record per i prezzi del, che hanno raggiunto i 2.599,92l’oncia mercoledì, prima di limare leggermente lezioni dopo la riunione della Federal Reserve in cui sono stati abbassati idi interesse di 50 punti base; il movimento potrebbe essere stato simile a quello del mercato azionario statunitense, che ha toccato nuovi record prima di chiudere in ribasso, in un caso di “Sell the News”, in quanto un maxi-di 50 punti base era stato scontato dal mercato nei giorni precedenti. La correlazione coiNon è una novità chesi rafforzi in corrispondenza di fasi di allentamento della politica monetaria: i lingotti a rendimento zero tendono a essere un investimento preferito in un contesto didi interesse più bassi; in altre parole, i costi di prestito più bassi sono positivi perpoiché non paga interessi.