Lavoro le migliori aziende del sud battono quelle del nord per la soddisfazione dei collaboratori +9% | il 14% sono campane

(Di giovedì 19 settembre 2024) Le organizzazioni del Sud Italia scontano un secolare deficit, in termini di produttività, nel confronto condel. Secondo i dati dell’Istat e come confermato anche da un recente report della CGIA di Mestre la produttività nel Sud Italia è inferiore di circa il 30% rispetto al Centro-, un quadro aggravato anche dal consistente assottigliamento di base produttiva subito dal Mezzogiorno tra il 2007 e il 2022, come svelato dal rapporto Svimez 2023: quasi – 30% di valore aggiunto, contro una flessione del 5,2% nelle regioni centro-settentrionali. Una delle chiavi per la crescita e lo sviluppo delle organizzazioni del Sud Italia, riducendo così il gap produttivo pagato rispetto al, è rappresentata dall’investimento nel capitale umano.