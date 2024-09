Ivanic si proietta sull’Inter | Dimostreremo di valere nelle prossime gare

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 19 settembre 2024), centrocampista della Stella Rossa, ha parlato al termine della partita persa contro il Benfica. Nella prossima giornata sarà avversario dell’Inter. REAZIONE – Mirko, dopo il KO della Stella Rossa contro il Benfica nella prima giornata di Champions League, ne ha apprezzato la reazione della sua squadra. Già sialla sfida contro l’Inter, in programma il prossimo 1° di ottobre: «Sicuramente avremmo potuto fare meglio all’inizio. Ci siamo incoraggiati in quei momenti, abbiamo visto che eravamo un po’ fiacchi, abbiamo provato a rialzarci, ma dobbiamo andare avanti. Abbiamo dimostrato nel secondo tempo come si gioca la Champions League e dovremo dimostrarlo anchepartite».