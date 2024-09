Il miracolo di San Gennaro c’è stato il sangue si è sciolto | le immagini della liquefazione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ilsi è, il “” di Sansi è ripetuto. L’annuncio dell’avvenutadeldel santo patrono èdato dall’arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, alle 10 in punto. Come si vede nelle, il, già, èprelevato dalla Cappella del TesoroCattedrale cittadina e portato in processione fino all’altare maggiore. La giornata di festa è iniziata alle 7.30 con l’aperturaCattedrale, che rimarrà aperta fino alle 21. Tra i presenti alla celebrazione, oltre al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e al governatoreCampania Vincenzo De Luca, anche il principe Carlo di Borbone, il principe Emanuele Filiberto di Savoia e l’attrice Marisa Laurito.