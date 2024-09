Fondo per le vittime del piromane | Ok dal Comune ma ci sono dubbi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Un, per aiutare i lughesideldelle auto, potrebbe divenire a breve realtà. "È allo studio l’ipotesi di costituire unper l’aiuto alledi reati, che potrebbe essere alimentato con una raccolta fondi pubblica" scrive la sindaca di Lugo, Elena Zannoni, in risposta all’interpellanza presentata dal consigliere di Area Liberale, Simone Camanzi, il 6 settembre scorso –. Consapevoli che la possibilità di essere più efficace possibile passa anche dalla semplicità e velocità di erogazione dei fondi, stiamo valutando con l’aiuto e il lavoro che posmettere a disposizione alcune associazioni strutturate una formula per affidare esternamente la raccolta, la fase di verifica delle domande e la liquidazione delle somme". La risposta, arrivata pochi giorni fa, segue alle richieste formulate da Area Liberale.