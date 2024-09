Faenza la piena ha travolto il muretto componibile costruito nella notte | esplode la polemica

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 19 settembre 2024) Fino all’ultimo agli operai avevano lavorato duramente per tentare di arginare l’alluvione in arrivo, con l’allarme rosso già scattato nelle ore precedenti. Erigendo un muro di cemento,: sforzi che purtroppo si sono rivelati vani, visto che l’acqua ha invaso via Silvio Pellico e via Cimatti, e in parte Borgo Durbecco, sulla sponda sinistra del Lamone.Leggi anche: Alluvione in Emilia-Romagna: migliaia di evacuati. Si valuta prolungamento chiusura scuole, due dispersi – LA DIRETTA Proprio la stessa zona era tra quelle colpite dall’alluvione del 5 maggio del 2023. Identi anche l’esito, drammatico: strade sommerse da melma e fango, primi piani delle case non più agibili, sfollati nei palasport e nei centri di accoglienza. Nello specifico, il fiume Lamone che attraversa parte della città si è gonfiato fino a esondare.