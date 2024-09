Dopo l' appuntamento ha voluto i soldi del caffè | il video virale di Emily finisce malissimo | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ci sono appuntamenti da sogno e appuntamenti da incubo e spesso si rivelano non subito, ma in maniera del tutto inaspettata. Questa è la storia di, una ragazza di 29 anni che vive a Sidney e ha pubblicato unsu TikTok in cui spiega la disavventurala prima uscita con un uomo, mostrando anche gli screenshot dei messaggi scambiati con lui.le prime impressioni ed un primo tempo passato insieme, la ragazza si è resa conto di non voler continuare a uscire con lui e quindi ha pensato, parole sue, “che la cosa giusta da fare fosse mandargli un messaggio e farglielo sapere, anziché ghostarlo”. Per chi non fosse pratico, “ghostare” vuol dire sparire come un fantasma, senza dare più notizie.