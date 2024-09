Come se ti arriva addosso un treno Sottocorona la situazione più critica per le piogge

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 19 settembre 2024) La tempesta Boris colpisce l'Emilia-Romagna e risultano allagati diversi comuni, soprattutto nella provincia di Ravenna. In tutta la regione ci sono oltre mille sfollati. Per chiarire quale sarà ladel tempo il meteorologo Paolofa un punto dellanel suo intervento su La7: “L'immagine da satellite non promette nulla di buono, perché la zona dell'Emilia Romagna del medio versante Adriatico vede ancora molte nuvole. Le altre, quelle che interessano il centro e il sud sono più irregolari. Questa mattina abbiamo visto i temporali che in realtà interessano più la parte centro meridionale. Le zone di pioggia al centro sud sono isolate, sono anche temporalesche ma sono isolate, invece c'è una zona estesa che prende tutta l'Emilia-Romagna, tutte le Marche, tutto l'Abruzzo.