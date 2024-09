Come imparare l’inglese da zero | i migliori consigli e soluzioni

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 19 settembre 2024) Quando si osserva il contesto socioculturale contemporaneo, risulta lampantealcune competenze abbiano smesso di rappresentare un semplice valore aggiunto sul curriculum di una persona, costituendo un vero e proprio strumento fondamentale per poter prendere parte al discorso globale e sentirsi, effettivamente, integrati all’interno della società. Se per molti, questo, potrebbe significare avere delle abilità informatiche e saper utilizzare i device digitali più diffusi, è anche vero che per altrettanti una skill necessaria per vivere a pieno i tempi moderni è la conoscenza del. Trattandosi della lingua franca internazionale, infatti,rappresenta una parte integrante del quotidiano di ognuno di noi, in maniera più o meno significativa, in funzione degli specifici contesti che si intende frequentare.