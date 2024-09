Chiara Jaconis indagati i genitori del bimbo che avrebbe lanciato la statua e inchiesta sul video diffuso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Come prevedibile le indagini per la morte di, la turista padovana di 30 anni colpita e ucciso dal frammento di una pesantelanciata a Napoli, ha portato alle iscrizioni nel registro degli. Si tratta – come riportano Corriere e Repubblica – deidel bambino cheil pesante oggetto che si è infranto su un balcone: uno dei pezzi ha centrato la giovane donna colpita alla testa domenica scorsa e deceduta dopo due giorni di agonia. I pm Ciro Capasso, Raffaele Barela e Vincenzo Piscitelli vogliono accertare quanto avvenuto in quella casa di via Santa Teresella degli Spagnoli. Presente in casa anche una baby sitter. Gliro comunque negato un loro coinvolgimento nella vicenda, affermando di non aver “mai visto” quella statuetta di pietra dal peso di circa due chili.