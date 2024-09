Caso Yara Gambirasio ecco perché la procuratrice è stata prosciolta | Nessuna ansia da distruzione delle provette

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024) Archiviato il procedimento che vedeva indagata per frode processuale e depistaggio la pm del, Letizia Ruggeri. L’indagine era nata da una denuncia di Massimo Bossetti in ordine ai reperti del processo che avevano portato alla condanna del muratore di Mapello all’ergastolo per l’omicidio della 13enne scomparsa il 26 novembre 2010 a Brembate di Sopra e trovata morta tre mesi dopo in un campo a Chignolo d’Isola. Il gip di Venezia, Alberto Scaramuzza, di fronte a una richiesta di archiviazione aveva disposto l’iscrizione nel registro degli indagati della pm. I legali di Bossetti, Salvagni e Camporini, si erano opposti all’archiviazione. Ora il gip (che aveva sollecitato approfondimenti su Ruggeri) ha dato ragione alla Procura che sollecitava l’archiviazione.