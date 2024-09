Cane sbranato dai lupi sale l’allarme | Ucciso in giardino abbiamo paura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ormai gli attacchi deicontro le pecore, in Mugello e in Alto Mugello, non fanno più notizia, e nemmeno i vitellini, nelle mandrie di bovini al pascolo, uccisi di notte da questo predatore che ormai nei boschi dell’Appennino è sempre più presente. Ma che il lupo vada a sbranare unin pieno giorno, fin neldi casa, accresce. E’ accaduto in una delle piccole frazioni di Firenzuola, posta sulla strada Imolese. Ed è accaduto nel pomeriggio, poco dopo le 17. Un cagnolino, un esemplare di piccola taglia è stato ghermito da due. E ilera tranquillo, all’interno deldell’abitazione dei suoi padroni. Pochi attimi e per lui non c’è stato nulla da fare. La scena si è svolta sotto gli occhi di due persone, che erano in terrazza.