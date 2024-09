Accusa oltre cinque chili di droga in auto | Bari due arrestate Carabinieri

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di giovedì 19 settembre 2024) Di seguito un comunicato diffuso dai: Idel Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale dihanno tratto in arresto – fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa – per detenzione ai fini di spaccio classe 69 originaria e residente ae classe 79 originaria della Romania e residente a Modugno, incensurate. Durante la tarda serata dello scorso 11 settembre, i militari operanti procedevano a normale controllo della circolazione stradale fermando un’vettura a seguito di sorpasso pericoloso sulla strada statale 100 direzione Taranto, all’altezza dell’uscita “Zona Industriale Cellamare”. Le donne sono state soprese con una grande quantità di sostanza stupefacente, già suddivisa in 10 panetti da 500 gr circa, per un totale di 5,317 kg.