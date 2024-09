Totò Schillaci è morto aveva 59 anni | le cause del decesso e la lunga battaglia

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il mondo del calcio piange, mito delle Notti Magiche di Italia 90. Ricoverato a Palermo per la malattia contro cui combatteva da tempo, l’ex calciatore non ce l’ha fatto dopo un “sensibile peggioramento” delle sue condizioni. Lascia tre figli e la moglie Barbara, che l’ha supportato fino alla fine dei suoi giorni. Nei campi di calcio della prossima giornata di Serie A ci sarà un minuto di silenzio per ricordare il campione siciliano.: addio al mito di Italia 90 C’era grande apprensione per le condizioni diche da qualche giorno era ricoverato a Palermo per un malore legato alla sua malattia. Da tempo, infatti, l’ex calciatore combatteva contro un tumore al colon. Nonostante il comunicato della famiglia di qualche giorno fa dove si parlava di condizioni stabile, nelle ultime ore la situazione è precipitata.