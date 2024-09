Testo unico Riscossione tasse ok dal CDM | cosa cambia e sintesi delle novità

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Nell’incontro del consiglio dei ministri del 17 settembre è nato, anche se ancora in via preliminare, il: provvedimento cardine, che mira a unificare sotto un cappellole varie disposizioni di legge, sparse qua e là, in temae tributi. Nel, come spiegato dalla nota stampa di Palazzo Chigi, “sono ricondotte a unità le disposizioni vigenti, attualmente contenute in fonti normative differenti, tra le quali i numerosi provvedimenti in materia di razionalizzazione e semplificazione stratificatisi nel corso degli ultimi tre decenni”. E’ stato approvato in fase preliminare e in attuazione dell’articolo 21 della legge delega al Governo per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n.