Terracina celebra la Regina Viarum con i Giorni dell’Appia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 18 settembre 2024), 18 settembre 2024 – Anchela Via Appia, appena riconosciuta come sessantesimo sito Unesco. La Città ha infatti ha aderito all’iniziativa della Provincia di Latina e ha organizzato una treper visitare e conoscere meglio lache attraversa. “I” prenderanno il via venerdì 20 settembre e si concluderanno domenica 22 settembre con il supporto della Fondazione Città die dell’Archeoclub di. Tema della prima giornata, venerdì, sarà “La Via Appia Urbana e i suoi monumenti”, con visite nel centro storico alto pomeridiane e anche notturne. Sabato invece ci saranno due appuntamenti. Il primo, “La Via Appia superiore e i suoi monumenti”, sarà una visita pomeridiana che si concentrerà sull’area di Monte S. Angelo nel Parco Regionale dei Monti Ausoni.