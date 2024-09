Serie B femminile Si dividono le strade di Academy e mister Baldarelli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Francesconon è più l’allenatore della San Marino. Si chiude dopo 180 minuti in campionato e 90 in Coppa Italia l’avventura del tecnico marchigiano sulla panchina della squadra biancazzurra. Un addio che nulla ha a che fare con i risultati sul campo. "La decisione – spiegano dall’– nasce soprattutto dall’esigenza deldi occuparsi di alcuni problemi di salute che lo riguardano. E, pertanto, è stata presa di comune accordo". La San Marinoringrazia"per tutto l’impegno profuso nel periodo che l’ha visto titolare della panchina delle titane. Auguriamo ogni bene possibile, professionalmente e personalmente, a lui e al suo vice Antonio Censi, che a sua volta non sarà più parte dello staff biancoazzurro".