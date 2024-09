Schianto mortale nell’astigiano due vittime e due feriti gravi

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 18 settembre 2024) (Adnkronos) – E' di due morti e dueil bilancio dell’incidente stradale che si è verificato nella notte sulla strada statale ‘Del Turchino’, nei pressi di Isola D’Asti. A causa dell’incidente chiusa la corsia in direzione dello svincolo della A33 per garantire alla squadra Anas la pulizia e la messa in sicurezza del L'articolo, duee dueproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.