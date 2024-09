Leggerezza e intensità espressiva del corpo umano nell’Espressionismo di Rita Tripodi

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 18 settembre 2024) L’esserecon la sua fragilità esistenziale e il suo bisogno di compiere un percorso di consapevolezza prima di comprendere a fondo la propria essenza, è il fulcro della produzione artistica di alcuni creativi che mettono al centro tutto ciò che va oltre l’oggettività e si sintonizza sul sentire attraverso un approccio empatico di ascolto, verso se stessi e anche verso l’altro. Questo tipo di ricercaè la base della nuova serie pittorica della protagonista di oggi che mette in primo piano ilaffidandogli il compito di spiegare ciò che nell’arte visiva non è narrabile attraverso le parole bensì si palesa con un’immagine che, in questo caso, sa rendere perfettamente chiaro il senso di instabilità ribilanciato dall’delle sensazioni.