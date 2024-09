Bologna-Shakhtar Italiano | Abbiamo condotto la partita ma dobbiamo crescere negli ultimi metri

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 18 settembre 2024) “avuto tante occasioni, disputando lache dovevamo.la, ma. Potevamo essere bravi anche nello sfruttare qualche palla da fermo”. Queste le parole di Vincenzo, allenatore del, ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 0-0 contro loDonetsk. “I ragazzi sono rammaricati, perché potevamo portare a casa questa– ha detto -. La prestazione, però, rimane e da quiripartire. Questa casa in squadra ha uno spirito davvero diverso. Sarà importante migliorare anche lontani dalle nostre mura. Lacoraggiosa di oggi può essere riproposta e i ragazzi ci devono credere”.ha commentato poi l’occasione di Fabbian al 52?: “In quell’occasione lui, secondo me, doveva attaccare prima e non dare il tempo al portiere di uscire.