Stretta di Instagram per i teenager primi limiti in automatico

(Di martedì 17 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutodiai profili dei minori. La piattaforma di Meta introduce per la prima volta il sistema di “account per” con protezioni automatiche che limitano chi può contattarli e i contenuti che possono vedere. I profili dei minori verranno configurati automaticamente come “account per”. In particolare, i minori di 16 anni dovranno avere l’autorizzazione di un genitore per modificare le loro impostazioni, qualora volessero renderle meno restrittive. La novità sarà applicata entro 60 giorni in Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Australia. Nell’Unione Europea “più avanti nel corso di quest’anno”. L'articolodi, per iinproviene da Anteprima24.it.