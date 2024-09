Speak No Evil la recensione dell’horror danese

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 17 settembre 2024) Bjorn e Louise, marito e moglie nonché genitori della piccola Agnes, si trovano in vacanza in Italia, nelle campagne toscane, dove conoscono un’altra coppia con prole, gli olandesi Patrick e Karin, che lì alloggiano con il loro figlioletto Abel, affetto da mutismo. Tra i due nuclei nasce subito un’istantanea sintonia e decidono di restare in contatto anche quando fanno ritorno nelle rispettive patrie. Qualche mese dopo Bjorn trova nella cassetta delle lettere un invito da parte dei loro nuovi amici, che gli offrono ospitalità chiedendo di far loro visita per trascorrere qualche giorno all’insegna della spensieratezza, memore delle belle giornate vissute nel nostro Paese. Louise è maggiormente riluttante ad accettare ma infine si decide per la partenza in macchina, con il viaggio che si conclude per l’appunto nell’isolata dimora di campagna di Patrick e Karin.