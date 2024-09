Milan-Liverpool | Maignan esce al terzo infortunio ed è a rischio per il derby entra il giovane Torriani

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 17 settembre 2024) Ennesimoper Mikee il portiere delè costretto al cambio a inizio secondo tempo contro il. Non è certo la prima volta che l’estremo difensore rossonero si fa male e dopo aver avuto un problema muscolare al quadricipite destro, poi risolto, c’è un’altra lieve distorsione al collo sinistro del piede qualche minuto dopo. Per due volte il portiere francese si getta a terra per il dolore e per farsi medicare, per due volte continua a giocare esmette di riscaldarsi. Poi, però, a inizio secondo tempo c’è anche un taglio al ginocchio e per questo motivo deve uscire disperato dopo aver provato ancora una volta a farsi medicare. Al suo postoil baby. E’ a questo punto da valutare in vista delcontro l’Inter.aled è aper ililSportFace.