LIVE America’s Cup Youth 2024 in DIRETTA | un primo ed un secondo posto per Luna Rossa con Gradoni e Ugolini

(Di martedì 17 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:52 Giornata parzialmente portata a casa, con due delle quattro regate previste concluse. Dopo una totale assenza di vento è arrivata praticamente una bufera, con il comitato di regata che ha dovuto ridurre i lati da percorrere nella seconda regata. 18:50 LA CLASSIFICA GENERALE DOPO DUE REGATE 1-(ITA) 17 punti 2-American Magic (USA) 17 3-Team New Zealand (NZL) 8 4-Athena Patway (GBR) 8 5-Alinghi (SUI) 2 6-Orient Express (FRA) 0* 18:47 Terzoad oltre due minuti da American Magic per Athena Patway, lontanissima invece New Zealand. 18:45 12’45” il crono conclusivo degli americani.a 22 secondi dagli statunitensi per. Ottimo il piazzamento per gli italiani, che consolidano le leadership nella classifica generale alla pari proprio con American Magic.