L’assurda morte di Philip il tifoso travolto a piedi in A4 | forse voleva raggiungere l’hotel all’altro lato della strada

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 17 settembre 2024) Orio al Serio. Qualche ora di attesa e avrebbe assistito all’ennesima sfida in Champions League tra Milan e Liverpool. Una gara da sempre sinonimo di emozioni e gol, ovvero tutto ciò che unsi aspetta da una partita di calcio. MaJoseph Dooley, 51ennesquadra inglese, allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro non arriverà in tempo. È morto all’1 di notte, mentre cercava di attraversare al’autoA4 nel tratto compreso tra Bergamo e Seriate, a pochi passi dall’aeroporto di Orio al Serio, dov’era atterrato alle 23,53 con un volo Ryanair proveniente da Manchester. Una decisione inspiegabile, quella di attraversare al’auto. Una decisione alla quale la Poliziale di Seriate sta provando a dare un senso. Qualche informazione in più, gli inquirenti speravano di ottenerla da alcune persone che erano in compagniavittima.