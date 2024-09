Ieri in Campania | ucciso 24 anni fa arrestato il boss del clan Cesarano 

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, lunedì 16 settembre 2024. Avellino – “Aveva 32, nigeriano, in carcere per reati connessi all’immigrazionedestina e altro, nel pomeriggio è stato trovato impiccato nella sua cella della Casa Circondariale d’Ariano Irpino. A nulla sono valsi i soccorsi della Polizia penitenziaria e dei sanitari. Lo stesso detenuto la notte scorsa aveva violentemente aggredito alcuni agenti, 4 dei quali sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso riportando complessivamente 70 giorni di prognosi”. Lo rende noto in un comunicato Gennarino De Fazio, segretario della Uilpa Polizia Penitenziaria. (LEGGI QUI) Benevento – Nei giorni scorsi il Questore di Benevento ha adottato, ai sensi dell’art.