Ti cadono i capelli in autunno? Inutile evitare di lavarli meglio fare il Wash Test | ecco di che si tratta

(Di lunedì 16 settembre 2024) Spuntano sulla spazzola, sul cuscino, sull’elastico, per non parlare del piatto della doccia: isembrano cadere in maniera incontrollata in questo periodo. “Inle foglie e”, dicevano le nostre nonne per rassicurarci. Abbiamo chiesto a uno specialista in tricologia se è vero e come rispondere alla caduta deidopo l’estate. Idi più in?C’è una correlazione tra la caduta deie il cambio di stagione, spiega il dottor Francesco Tassone, specialista in Dermatologia, Venereologia e Tricologia presso Policlinico Gemelli: “L’anno scorso è venuto fuori uno studio che suggerisce che il 22 di agosto sia il giorno dell’anno in media in cuipiù. Per tutta l’estate icrescono in maniera più rapida grazie alle alte temperature che influiscono sul follicolo.