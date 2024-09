Ritrovato un corpo dentro una sacco sul sedile posteriore | è mistero

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 16 settembre 2024) Un uomo è statosenza vitaun auto, avvolto in unblu posizionato sul, la polizia indaga Lo scorso sabato, un uomo di 57 anni originario di Maaseik, città del Belgio, è stato trovato senza vitaun’auto a Maarheeze, nei Paesi Bassi. La vittima è stata rinvenuta avvolta in un telone suldel veicolo, una Renault con targa belga. La polizia olandese ha immediatamente avviato un’indagine approfondita per chiarire le motivazioni che hanno portato alla sua morte e le circostanze in cui questo incidente si è consumato. L’allarme è stato dato da un residente del quartiere Kamersven. Questo aveva notato l’auto parcheggiata già da giovedì, ma solo sabato mattina, insospettito dal fatto che il veicolo fosse ancora lì e non fosse stato spostato. Un uomo è stato trovato senza vitaun auto (Pixabay) – Notizie.