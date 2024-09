Quando gareggia Luna Rossa contro American Magic oggi lunedì 16 settembre | orari tv e streaming semifinali

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 16 settembre 2024) Alle 14:46 e alle 15:58 di16sfideràcon l’obiettivo di qualificarsi per la finale di Louis Vuitton Cup 2024, il torneo delle sfidanti che selezionerà l’avversaria di New Zealand in America’s Cup 2024. Il team italiano ha vinto le prime quattro regate di semifinale e ha quindi bisogno di un solo punto per staccare il pass per l’ultimo atto, dove con ogni probabilità affronterà Ineos Britannia, che si trova anch’essa sul 4-0Alinghi. Saranno proprio britannici e svizzeri ad inaugurare la giornata di regate a Barcellona con il primo match in programma alle 14:10. Le due imbarcazioni torneranno in acqua poi alle 15:22. Primo match point pere Ineos Britannia: Jimmy Spithill e Ben Ainslie non vogliono sbagliare.