Pochi sussulti pari tra Chesanuova e Montegranaro

(Di lunedì 16 settembre 2024) CHIESANUOVA 00 CHIESANUOVA: Ajradinoski, Tempestilli, Ciottilli (9’ Perini), Tanoni, Canavessio, Monaco, Pasqui (39’st Trabelsi), Sopranzetti (19’st Pesaresi), Sbarbati, Mongiello, Persiani (10’st Carnevali). All. Mobili: Taborda, Iuvalè, Stortini, Mangiacapre (15’st Malavolta), Pagliarini, Alidori, Perpepaj (19’st Tonuzi), Capponi, Jallow (35’st Capasso), Di Matteo (26’st Palmieri), Mancini (21’st Gonzales). All. Mengo Arbitro: Tarli di Ascoli Note: ammoniti Perpepaj e Persiani; corner 3-1; recupero 1’ e 4’e patta tra Chiesanuova eal termine di 95’ non indimenticabili. Le due formazioni si sono equivalse, più brave a distruggere l’altrui lavoro che a crearne di pericoloso.