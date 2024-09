Monza-Inter Vessicchio accusa | Chi può credere alla buona fede dell’arbitro Parietto Fermare un’azione del genere è da…

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ieri sera durante l’ultimo minuto di recupero del match(1-1 il finale), ha fatto discutere la decisioneLuca Pairetto che per ammonire Pavard che aveva un commesso un duro fallo su Dani Mota, non ha lasciato continuare l’azione della squadra brianzola, che vedeva Pessina da solo in ottima posizione davanti a Sommer, anche L'articolo: “Chi puòdelè da” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbeessarti:sbotta: La situazione del bilancio è disastrosa come non mai. Quest’anno l’hanno salvata facendola”sbotta: “Partita da ufficio inchieste,e Sassuolo vanno retrocesse d’ufficio.