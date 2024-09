Luna Rossa sbaglia cade dal foil e non si rialza | American Magic accorcia in semifinale 4-1

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 16 settembre 2024)non è riuscita a concretizzare la prima possibilità di qualificarsi alla finale della Louis Vuitton Cup, il torneo che designerà lo sfidante di Team New Zealand per il Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio italiano ha perso la quinta regata controe così la serie rimane aperta sul 4-1 nelle acque di Barcellona, Team Prada Pirelli ha bisogno di un altro successo per meritarsi l’approdo all’atto conclusivo e ci riproverà più tardi in gara-6 (vento permettendo).sembrava in controllo della situazione dopo i primi due lati, poi si è trovata ingaggiata in un corpo a corpo ed è incappata in un clamoroso errore in chiusura del secondo tratto di poppa, dando il via libera a Tom Slingsby e compagni.