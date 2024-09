L’Osimana balbetta Ma riacciuffa il pari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 16 settembre 2024) OSIMANA 1 SANGIUSTESE VP 1 OSIMANA: Santarelli, Falcioni, Mosquera, Borgese (25’ st Calvigioni), Patrizi, Sasso, Micucci (47’ st Colonnini), Fermani (21’ st Bambozzi), Minnozzi, Buonaventura (25’ st Alessandroni), Bugaro (18’ st Mafei). Panchina: Cingolani, Bellucci, Marchesini, Gigli. All. Labriola. SANGIUSTESE VP: Rossi, Morazzini, Pasqualini, Iommi, Bonifazi (34’ st Maquiesse), Tarulli, Formentini (34’ st Marini), Crescenzi, Cornero, Tulli, Di Ruocco (29’ st Gas). Panchina: Benedetti, Cresci, Monceri, Herrera, Recchioni, Handzic. All. Giandomenico. Arbitro: Tasso di Macerata. Reti: 1’ pt Cornero, 40’ st Mosquera Un gol pronti via e un altro nel finale. Un punto a testa tra Osimana e Sangiustese Vp, ma i padroni di casa hanno rischiato di non togliere dalla classifica quello scomodo zero.