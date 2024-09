La procrastinazione si cura con l' ora dell' ansia

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 16 settembre 2024) Laha il tetro potere di trasformare la nostra lista quotidiana di cose da fare in un mostro a più teste. Ma non preoccuparti, non sei l'unico ad avere questo problema. Nel 2022, uno studio condotto da TaskRabbit e OpinionWay in Francia ha rivelato che il 74% di noi è affetto dae preferisce rimandare la compilazionea dichiarazione dei redditi o la gestionea posta elettronica a un futuro incerto. Per fortuna, un nuovo metodo nato su TikTok potrebbe invertire la tendenza: l'ora. Nell'era dei consigli virali ee soluzioni espresse per diventare sempre più produttivi, il concetto è stato reso popolare dall'utente @classiclaur. La sua idea? Mettere da parte 60 minuti al giorno per affrontare i compiti che ti rendono ansioso, quelli che hai rimandato per troppo tempo. Il video ha già attirato quasi 290.000 utenti Internet.