James Cameron girerà un film sulla bomba atomica | Raccontiamo le storie dei sopravvissuti

(Di lunedì 16 settembre 2024)dirigerà unintitolato Last Train To Hiroshima, ispirato alle veredeialle esplosioni atomiche di Hiroshima e Nagasaki; il regista intende girare ilal più presto, non appena una pausa nella produzione della saga di Avatar gli permetterà di dedicarvisi: la pellicola è tratta da due volumi dello storico Charles Pellegrino, Last Train To Hiroshima (2015) e Ghosts Of Hiroshima (in uscita nel 2025). Il, la cui sinossi ufficiale non è ancora disponibile, dovrebbe raccontare, tra le altre, la storia di un uomo che, dopo essere sopravvissuto, il 6 agosto 1945, all’attacco nucleare a Hiroshima, salì su un treno per Nagasaki, rimanendo vittima, il 9 agosto successivo, anche del secondo attacco statunitense all’impero nipponico. Una doppia disgrazia dalla quale il protagonista sarebbe poi uscito vivo.