Grande Fratello 2024-2025 | quante puntate durata e quando finisce

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 16 settembre 2024)sono previste per il? Il reality, giunto alla diciottesima edizione, vede nuovamente la conduzione di Alfonso Signorini. Un cast tutto nuovo, composto da concorrenti vip e nip, che potremo seguire h24 nelle loro avventure all’interno della casa, che quest’anno cambia location. Novità anche tra le opinioniste, Cesara Buonamici e la new entry Beatrice Luzzi. Ve lo diciamo subito: non si conosce ladi questa edizione, e di conseguenza non si conosce la data della finale che potrebbe avvenire intorno a fine febbraio/marzo. Le ultime edizioni del reality sono state extralarge e sono durate da settembre fino a fine inverno/inizio primavera dell’anno successivo. Anche questa edizione potrebbe quindi avere la stessa, ma molto dipenderà dal responso del pubblico.