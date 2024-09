Ercolano | blitz antidroga un arresto Controlli a Portici

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 16 settembre 2024) Arrestato un 28enne ad: aveva drova in casa. Denunciato un 17enne aaveva con se hashish già diviso in dosi per la venditaper i carabinieri della locale tenenza che hanno arrestato C. C., classe 1996 già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno perquisito l’abitazione del 28enne e lì hanno rinvenuto e sequestrato 310 grammi di marijuana. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. Sequestrati anche 96 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Trovati 1.585 euro ritenuti provento del reato. L’arrestato è stato trasferito in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nelle stesse oreanche adove i carabinieri della locale stazione hanno denunciato un 17enne di San Giorgio a Cremano.