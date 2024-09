Empoli | risse e schiamazzi confermate le chiusure anticipate di alcuni negozi di kebab e minimarket

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024), 16 settembre 2024 – Il tema sicurezza, decoro urbano e lotta alla microcriminalità aha visto un provvedimento importante a febbraio del 2024, quando l'amministrazione comunale guidata dalla sindaca Brenda Barnini decise di firmare 10 ordinanze dedicate ad altrettanti esercizi commerciali di vario tipo (e ristoranti etnici) per la chiusura anticipata in orario serale. Dapprima alle 20, poi estese fino alle 21 per ie le 22.30 per i ristoranti, pizzerie e. Quelle ordinanze, inizialmente valide fino a maggio, furono prorogate fino a settembre. Domenica 15 settembre il sindaco Alessio Mantellassi ha rinnovato, con delle novità, quelle ordinanze. "Quel provvedimento - spiega il sindaco Alessio Mantellassi - fu una vera e propria innovazione nella gestione dell'ordine pubblico.