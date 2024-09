È un Empoli da primato Personalità e muro dietro I segreti di un avvio sprint

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il pari imposto alla Juventus, al termine di una gara condotta con grande, ha permesso all’di conservare la propria imbattibilità salendo a 6 punti in classifica (una vittoria e tre pareggi). Risultato che allarga la serie positiva anche se la partenza degli uomini di D’Aversa scende al secondo posto nella classifica dei migliori avvii in A degli azzurri. La squadra di Gigi Cagni nella stagione 2006-‘07 vinse infatti la quarta partita chiudendo la primissima parte di campionato a quota 8. Al di là di questa piccola considerazione, buona solo per le statistiche, la partita contro i bianconeri ha certificato la bontà del lavoro fatto finora da D’Aversa e il suo staff.