Come trovare psicolog? che non mi giudichino? Salute mentale 5 domande da 5 persone LGBTQIA+

(Di lunedì 16 settembre 2024) Nei mesi scorsi, un? persona della comunitàche ci segue da tempo ci ha scritto un messaggio via Instagram per farci notarespesso, quando si parla di servizi per la, si mettano in campo tante variabili trigger, tra cui soldi, neurodivergenze, traumi, accesso alle cure, variabili culturali e religiose, ma si faccia ancora fatica a parlare (bene!) delladelleche non rispondano a logiche eteronormative. “Il problema delladellequeer, trans, con orientamenti o identità di genere non conformi è noto, nella teoria. Ci sono un sacco di statistiche sull’incremento percentuale nella comunità di patologie depressive e ansiose, di fenomeni quali l’autolesionismo e il suicidio.