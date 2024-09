Bruxelles dimissioni choc del Commissario francese Accuse alla Von der Leyen | Governance carente

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 16 settembre 2024) Non c’è pace per Ursula Von der, che dopo essere stata rielettaPresidenza della Commissione Europea è stata investita da una serie di problemi e di contrasti interni che non le danno tregua. Thierry Breton,per il Mercato interno e l’Industria nella Ue, ha infatti annunciato le suecon effetto immediato, scatenando una tempesta politica a. In una lettera indirizzataPresidente della Commissione, ilha accusato apertamente la leader dell’Ue di aver cospirato contro di lui. Per questo Breton ha richiestoFrancia di ritirare la sua candidatura per un secondo mandato nel prossimo collegio della Commissione.