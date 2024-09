Vittoria tre ciclisti dispersi nella zona della Valle dell’Ippari

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 15 settembre 2024) Tresono scomparsiserata di ieri durante un’escursione, una riserva naturale situata nel comune di, in provincia di Ragusa. L’allarme è stato lanciato da un conoscente del gruppo, che era con loro e avrebbe perso i contatti con i tre escursionisti.Leggi anche: Egitto, si ribalta un bus: 47 feriti dei quali 9 turisti italiani Le operazioni di ricerca La segnalazione è stata subito raccolta dalla protezione civile, che ha allertato le autorità locali. Polizia, carabinieri e vigili del fuoco sono stati mobilitati per avviare le operazioni di ricerca. Al momento non è stata resa nota l’identità dei. Le ricerche si sono concentrate in particolaredi contrada Colobria, un’areasituata nelle vicinanze dell’ex campo di concentramento eFiera Emaia.